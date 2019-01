"Renan Ribeiro vai fazer história no Sporting"

Milton Cruz, antigo dirigente do São Paulo, não está surpreendido com as boas exibições de Renan Ribeiro ao serviço do Sporting. Em declarações a Bola Brana, o atual treinador do Sport elogia o profissionalismo do guarda-redes:

"Ele é um enorme guarda-redes. Sempre que jogava para rodar com o Rogério Ceni esteve bem, é muito corajoso. Sempre esperei o seu sucesso. Tem um grande profissionalismo e tenho a certeza que vai fazer história no Sporting", disse.

O atual treinador vai mais longe e diz que Renan tem capacidade para chegar a um grande clube europeu: "O Sporting é uma grande 'vitrine', ele é um guarda-redes de futuro e tem tudo para ser destaque numa grande equipa e pode mesmo chegar a um grande europeu".

Renan trocou o Estoril pelo Sporting no verão, por empréstimo. O guardião brasileiro assumiu a titularidade e leva 19 jogos disputados com a camisola leonina.