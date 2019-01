Negócio fechado. Pedro Henrique e Bernardo são jogadores do Benfica

Negócio fechado. O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, confirmou a Bola Branca a transferência do avançado Pedro Henrique e do médio Bernardo Martins para o Benfica.

O presidente da SAD do emblema de Matosinhos confirmou que o negócio foi concluído esta quinta-feira, em Lisboa, e os jogadores farão exames médicos na sexta-feira: "Acabei de fechar a venda do Bernardo e do Pedro para o Benfica. Vêm hoje para Lisboa e amanhã vão fazer os exames médicos".

O Braga chegou a estar interessado nos jogadores, mas o Benfica deu o passe em frente, ultrapassado o emblema minhoto na luta pela contratação dos jogadores.

Lawrance Ofori, médio ganês, não está incluído neste negócio, por agora, apesar do interesse dos dois clubes. Em declarações à Lusa, o presidente da SAD do emblema de Matosinhos confirmou que o clube vai render um total de 1,6 milhões de euros pelo negócio.