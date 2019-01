"Declarações irracionais" dos presidentes são atestado do sucesso da Taça da Liga

Pedro Proença, treinador da Liga, lamentou as declarações de Luís Filipe Vieira e António Salvador, presidentes do Benfica e Braga, respetivamente, que deixaram fortes críticas à arbitragem nas meias-finais da "final-four" da Taça da Liga.

"Já nada me entristece. Antes de ser presidente da Liga fui árbitro e por isso já me habituei aos momentos de falta de racionalidade", começou por dizer.

Ainda assim, Proença diz que as declarações não colocam em causa o sucesso do novo fortmato da Taça da Liga: "Este processo comunicacional não coloca em causa o nosso trabalho de planeamento e implementação de uma nova competição".

"Estas declarações só mostram que a Liga está a fazer bem o seu trabalho, porque vê-se que a Taça da Liga agora é uma prova que gera vontade de vitória, que até leva a uma discussão irracional", rematou.

A Taça da Liga termina este sábado, às 19h45, com a final entre FC Porto e Sporting, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.