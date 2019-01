Presidente do Panamá agradece mensagem de esperança do Papa

O Presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, sublinhou, esta quinta-feira, a importância da mensagem de fé e esperança que o Papa traz à Jornada Mundial da Juventude (JMJ)

Esta mensagem é tanto mais relevante, disse o chefe de Estado panamiano, quando muitos jovens enfrentam, nos seus países, “conflitos políticos e sociais, crises humanitárias, desastres naturais, violência, desigualdade, problemas relacionados com o crime organizado e a complicada e dolorosa alternativa da emigração.”

Num discurso feito durante o encontro de Francisco com as autoridades civis do Panamá, Juan Carlos Varela sublinhou o legado da Igreja católica no seu país, tanto no cuidado dos necessitados e dos doentes, como na educação, lembrando que ele próprio foi educado numa escola jesuíta.

“Foi a educação que recebi dos jesuítas que me permitiram estar aqui consigo, Santo Padre, um jesuíta da América Latina, num acontecimento como este, no país que me deu a oportunidade de o servir como presidente.”

E em nome de todo o seu povo, Varela terminou o seu discurso, agradecendo a presença do Papa. “Obrigado por estar aqui, Santo Padre. O nosso povo em uníssono abre as suas portas e o seu coração para o receber e assegurar que esta Jornada Mundial da Juventude, neste verão com os seus ventos do norte, traga uma nova era de fé e de esperança ao nosso continente e ao mundo inteiro.”