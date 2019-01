Gil Dias deixa o Nottingham Forest e reforça o Olympiakos

O Olympiakos anunciou, esta quinta-feira, a contratação do avançado português Gil Dias, por empréstimo do Mónaco.

Gil Dias, de 22 anos, passou a primeira metade da temporada por empréstimo no Nottingham Forest, do segundo escalão do futebol português. Gil Dias está no Mónaco desde 2014, mas ainda não conseguiu afirmar-se na equipa principal.

Desde então, esteve cedido ao Varzim, Rio Ave e Fiorentina. Em declarações ao site do clube grego, Gil Dias mostrou-se satisfeito pela mudança:

"Estou muito contente por este desafio e ansioso por começar e jogar à frente dos adeptos. Quero mostrar o meu valor e dar muitas alegrias aos adeptos do Olympiakos".

Gil Dias vai agora ser orientado pelo treiandor português Pedro Martins e encontrar mais dois compatriotas no balneário: Roderick Miranda e Daniel Podence.