Irmã de Sala deixa apelo emocionado: "Por favor, não parem as buscas"

A irmã de Emiliano Sala deixou um apelo emocionado às equipas de buscas que procuram o avião desaparecido do jogador argentino, que se deslocava de Nantes para Cardiff, no País de Gales. Pouco depois de terem sido dadas como terminadas as buscas, a irmã do avançado deixou uma mensagem, entre lágrimas:

"Só peço que encontrem o meu irmão e o piloto. Ponham-se na nossa pele, na de um familiar. Sinto que estão vivos e bem, por favor, não parem as buscas".

Sala está desaparecido desde terça-feira. O avançado de 28 anos tinha regressado para se despedir dos companheiros do Nantes, depois de ter sido comprado pelo Cardiff, por 17 milhões de euros. Durante a viagem de volta ao Reino Unido, o avião privado em que seguia desapareceu de todos os radares.