FC Porto continua preparação para a final da Taça da Liga com cinco baixas

O FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira, em preparação para a final da Taça da Liga frente ao Sporting, com cinco baixas por lesão.

Sérgio Conceição ainda não pode contar com Maxi Pereira (treino integrado condicionado), Danilo (tratamento e treino condicionado), Otávio (treino integrado condicionado), Aboubakar (treino condicionado e ginásio) e Marius (tratamento e ginásio).

A sessão de treino ficou ainda marcada pela presença de cerca de 170 crianças do Colégio Júlio Dinis, a cantar as Janeiras ao plantel, uma tradição no centro de treinos.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 11h00, o último treino antes da final disputada em Braga. Sérgio Conceição fará a habitual conferência de imprensa de antevisão às 12h30.

O FC Porto-Sporting está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao mintuo em rr.sapo.pt.