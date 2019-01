André Gomes abraça adeptos do Everton em ação solidária

O médio português André Gomes participou numa ação solidária do Everton, para angariar fundos para melhorar as instalações de um centro de saúde mental em Liverpool.

Mais de 200 adeptos dos "toffees" compararam bilhetes para o evento no balneário do clube, no Estádio Goodison Park, e tiveram a oportunidade de abraçar o médio português. A ação angariou mais de duas mil libras.

Em declarações ao jornal inglês "Guardian", André Gomes mostrou-se feliz por fazer parte do evento: "É fantastico poder participar e ajudar a comunidade. Foi uma honra. O Everton é um clube especial com pessoas especiais".

O internacional português está emprestado ao clube da Premier League pelo Everton. Ao serviço da equipa de Marco Silva, disputou 16 partidas.