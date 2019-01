APAF repudia "crucificação" a Fábio Veríssimo

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou as duras críticas de Luís Filipe Vieira ao árbitro Fábio Veríssimo, na sucessão da derrota encarnada nas meias-finais da Taça da Liga. Em comunicado, a APAF deixou duras críticas às declarações do presidente do Benfica:

"Não podemos, de forma alguma, aceitar a forma como o Fábio foi quase "crucificado" por parte de pessoas com responsabilidade no futebol nacional e que não imaginam a pressão de ter de decidir em frações de segundo, mesmo na função de VAR. Nunca deixaremos que a arbitragem seja o bode expiatório para justificar o insucesso de outros, e ceda a comentários ou pressões de dirigentes".

"Jogos em que jogadores e treinadores também erraram, mas é mais fácil apontar o erro ao árbitro, que em frações de segundos, tem de decidir. Hoje em dia, com uma preciosa ajuda, o VAR, projeto que nos últimos dias tem sido constantemente questionado e criticado. Não podemos deixar de relembrar que antes do recurso à tecnologia, na qual continuamos a acreditar, já esta tipologia de discurso existia", pode ainda ler-se.

A APAF reconhece o erro de Fábio Veríssimo, que desempenhou a função de videoárbitro na partida entre o FC Porto e Benfica, num jogo marcado por vários casos polémicos:

"A associação não pretende defender o indefensável, mas não pode deixar de estar ao lado dos seus, pois acreditem que um erro para um árbitro tem um custo bastante diferente do que aquele que pode ter para qualquer outro ser humano".

Na sucessão das duas críticas em relação à sua atuação, Fábio Veríssimo pediu uma licença de dispensa temporária, algo que a APAF não compreende, mas não "interfere": "No que diz respeito à decisão tomada pelo próprio, em conjunto com o Conselho de Arbitragem, de solicitação de dispensa temporária, a APAF, apesar de poder não compreender e não concordar, não pretende interferir na gestão efetuada ao caso.