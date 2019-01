A imagem que está a marcar a visita do Papa ao Panamá

A imagem, captada pela lente do fotógrafo de casamentos Carlos Yap, foi partilhada na rede social Instagram e já conta com mais de 12 mil "gostos" e quase mil comentários.

O Papa foi recebido com danças e músicas típicas do Panamá. A cerimónia de receção no aeroporto de Tocumen, na Cidade do Panamá, não teve direito a discursos.

Esta quinta-feira, Francisco encontra-se com o Presidente da República do Panamá, Juan Carlos Varela, bem como com o corpo diplomático e os representantes da sociedade panamiana no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Palácio Bolívar. De seguida, o Papa encontra-se com os bispos centro-americanos na igreja de São Francisco de Assis.