"Não podemos tornar um erro o centro do mundo e omitir outro que nos beneficiou"

Duarte Gomes reconhece que existiram muitas decisões erradas de arbitragem nos dois jogos das meias-finais da Taça da Liga, no entanto, também houve um aproveitamento exagerado por parte dos clubes envolvidos. O antigo árbitro internacional lembra que houve erros para todos os lados, pelo que as análises não devem ser desonestas.

O Benfica-Porto e o Braga-Sporting têm feito correr comentários sobre a arbitragem e o videoárbitro, especialmente de águias e minhotos, que foram eliminados. Duarte Gomes respeita o "direito à indignação" e admite que "as arbitragem não correram bem". Contudo, lamenta que as decisões erradas, que "beneficiaram e prejudicaram as quatro equipas", tenham sido "exponenciadas para um patamar quase escabroso".

"É importante que as pessoas tenham honestidade intelectual. É que nestes dois jogos houve erros, sim, mas que afetaram as quatro equipas. Eventualmente, podemos discutir a intensidade daquele ou do outro erro, podemos discutir se aquele erro foi mais ou menos grave, mas houve erros para as quatro equipas, que beneficiaram ou prejudicaram as quatro equipas. Não podemos olhar para um erro e tornar esse erro o centro do mundo, omitindo deliberadamente um ou outro que nos beneficiou uns minutos antes ou uns minutos depois", atira o antigo árbitro internacional, em declarações a Bola Branca.

Menos pressão, mais responsabilidade e aprendizagem



Duarte Gomes frisa que "não há nenhuma arbitragem que funcione sob pressão elevada, sob contestação permanente e até com fortes suspeitas em relação a questões de premeditação e de erro deliberado". O antigo árbitro pede aos dirigentes que "percebam os cargos que ocupam".

Não obstante, Duarte Gomes compreende as críticas às arbitragens nas duas meias-finais da Taça da Liga. O antigo árbitro assume que houve "decisões infelizes, algumas com potencial influência no resultado".

Este episódio, até por ter sido num evento com as "quatro melhores equipas do país da atualidade", pode, portanto, ser "uma oportunidade" para a arbitragem "perceber que há um conjunto de práticas" a melhorar.

"Nomeadamente no que diz respeito à coerência da vídeo-intervenção, à consistência com que isso deve ser feito em determinados momentos e em determinados lances, para todos os jogos. Estou seguro de que [a arbitragem] aproveitará esta oportunidade", conclui o antigo árbitro.