Detido em Angola um suspeito do ataque a Alcochete

Um dos suspeitos do ataque à academia do Sporting foi detido em Angola, segundo disse fonte judicial à Lusa. Alano Silva é considerado um elemento "muito próximo" do líder da claque Juventude Leonina.

Segundo a mesma fonte, Alano Silva é o "braço direito" de Nuno Mendes, também conhecido como Mustafá. O suspeito teria viajado para Angola logo após a operação da GNR que culminou com a detenção do primeiro grupo de 23 suspeitos do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio.

A detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção internacional emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Contudo, segundo explicou a referida fonte judicial, é "quase certo" que Alano Silva não será extraditado para Portugal, uma vez que tem nacionalidade angolana. Ainda assim,pode vir a ser julgado em Angola pelo ataque à academia do Sporting.

Contexto sobre a acusação e medidas de coação



Em janeiro, o Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro declarou a especial complexidade do processo da invasão a Alcochete, o que resultou no alargamento do prazo de prisão preventiva dos arguidos.

A 15 de maio de 218, um grupo de cerca de 40 adeptos afetos ao Sporting invadiu a Academia do clube, em Alcochete, e agrediu jogadores e equipa técnica. Os primeiros 23 detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva. A 15 de novembro, seis meses após o ataque, a procuradora do DIAP deduziu acusação contra 44 arguidos, incluindo o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá.

Dos 44 arguidos do processo, 38 mantêm-se sujeitos à medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva. Os restantes seis arguidos, incluindo Bruno de Carvalho e o líder da Juve Leo, estão em liberdade. Estes dois últimos estão obrigados a apresentações diárias às autoridades.

Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação aos adeptos do Sporting, encontra-se entre os arguidos presos preventivamente, estando acusado da autoria moral do ataque, tal como Bruno de Carvalho e Mustafá.

Os arguidos que participaram no ataque respondem por coautoria de crimes de terrorismo, 40 crimes de ameaça agravada, 38 crimes de sequestro, dois crimes de dano com violência, um crime de detenção de arma proibida agravado e um de introdução em lugar vedado ao público.

Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. O líder da claque Juventude Leonina está, também, acusado de um crime de tráfico de droga.