Goztepe confirma empréstimo de Lumor

O Goztepe confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Lumor Agbenyenu ao Sporting, por empréstimo.

O lateral-esquerdo ganês, de 22 anos, foi cedido até ao final da época, como informou o clube turco, no Twitter. O negócio contempla opção de compra no final da temporada, cujos valores não foram revelados.

O Sporting contratou Lumor ao Portimonense, em janeiro de 2018. Porém, o defesa não contava para Marcel Keizer, como não contou para José Peseiro, no início da época, ou para Jorge Jesus, na última época.

No Goztepe, Lumor vai partilhar balneário com os portugueses Beto e André Castro, além do ex-FC Porto Ghilas.