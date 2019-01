Moreira revela os segredos de Renan para defender penáltis

Moreira revela, em entrevista a Bola Branca, os segredos de Renan Ribeiro para defender grandes penalidades. O guarda-redes brasileiro foi decisivo na chegada do Sporting à final da Taça da Liga, ao defender três remates no desempate por grandes penalidades, frente ao Braga.

Praticamente dividiram a baliza do Estoril, na última época. Moreira fez 18 jogos, Renan 17. O português, agora no Cova da Piedade, recorda que costumava treinar penáltis no final dos treinos com o brasileiro.

"O Renan, além de ser um ótimo guarda-redes, tem muita autoconfiança e isso faz com que procure outros fatores de desestabilização do avançado, e foi isso que ele conseguiu [com o Braga]. É obvio que o penálti é uma questão técnica, mas também de sorte, e de 'feeling', e ele teve esse 'feeling' e conseguiu fazer o que toda a gente viu, que foi defender os três penáltis", elogia o antigo guarda-redes do Benfica.

Moreira fala de Renan como um guardião de "grande qualidade", que "gosta de evoluir", "trabalha sempre nos limites" e transborda confiança.



"No ano passado, trabalhámos durante seis meses e posso dizer que foi uma partilha mútua muito grande, em que ambos nos ajudámos. É um excelente companheiro, é um bom amigo e é um grande guarda-redes. Ele controla a profundidade muito bem. É um guarda-redes que joga muito bem com os pés e que ainda pode evoluir muito, porque gosta de jogar. É muito bom entre os postes, tem 28 anos, mas ainda tem uma margem de evolução ainda muito grande", assinala Moreira.

Interesse do Sporting na continuidade de Renan não é surpresa



O Sporting vai acionar a opção de compra de Renan, após o ano de empréstimo do Estoril. Nada que surpreenda Moreira.

"Não é surpresa nenhuma. Ele tem imensa qualidade e o Sporting está a ter a melhor opção. Com todo o respeito pelo Sporting, mas ele tem capacidade, até, para jogar num nível superior, num dos grandes clubes europeus", conclui o internacional português, de 36 anos.

A final da Taça da Liga está marcada para sábado, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O FC Porto-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.