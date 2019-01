“Somos membros uns dos outros”. Vaticano lança observatório sobre violência na Internet

O Vaticano vai criar um Observatório Internacional sobre “Cyberbullying”, a violência praticada através das redes sociais e da Internet. O organismo é anunciado na mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, divulgada nesta quinta-feira.

Na mensagem, o Papa manifesta a preocupação com os riscos das redes sociais e defende que esses espaços cibernéticos devem ser uma oportunidade para promover a proximidade com os outros, mas não substituem o encontro pessoal.

“O uso da ‘social web’ é complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a rede for usada como prolongamento ou expetação de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesma e permanece um recurso para a comunhão. Se uma família utiliza a rede para estar mais conectada, para depois se encontrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, então é um recurso”, escreve Francisco.

O Papa aponta ainda vantagens no uso das redes para a vida das paróquias: “Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade através da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso. Se a rede é uma oportunidade para me aproximar de casos e experiências de bondade ou de sofrimento distantes fisicamente de mim, para rezar juntos e, juntos, buscar o bem na descoberta daquilo que nos une, então é um recurso”.

Com o título “Das comunidades de redes sociais à comunidade humana”, a mensagem para este Dia das Comunicações Sociais é um convite à reflexão sobre a importância da Internet, mas é também sobre o desejo de o homem não ficar encerrado em si mesmo e na sua solidão.

Começa com uma citação da Carta de São Paulo aos Efésios: “Somos membros uns dos outros”. E ao longo do texto vão sendo apontadas as vantagens e riscos do atual panorama das comunicações sociais, em especial no que diz respeito às redes sociais.

“É necessário reconhecer que se, por um lado, servem para nos conectarmos melhor, fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por outro, prestam-se também a um uso manipulador dos dados pessoais, visando obter vantagens no plano político ou económico, sem o devido respeito pela pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos mais jovens revelam que um em cada quatro adolescentes está envolvido em episódios de ‘cyberbullying’”, escreve o Papa. Daí a criação do Observatório internacional.

Rede vs comunidade

“No cenário atual, salta aos olhos de todos como a comunidade de redes sociais não seja, automaticamente, sinónimo de comunidade. No melhor dos casos, tais comunidades conseguem dar provas de coesão e solidariedade, mas frequentemente permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem em torno de interesses ou argumentos caraterizados por vínculos frágeis”, alerta.

“Além disso, na ‘social web’, muitas vezes a identidade funda-se na contraposição ao outro, à pessoa estranha ao grupo: define-se mais a partir daquilo que divide do que daquilo que une, dando espaço à suspeita e à explosão de todo o tipo de preconceito (étnico, sexual, religioso e outros)”, continua o Papa.