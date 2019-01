Nadal despacha "carrasco" de Federer e chega à final do Open da Austrália

Rafael Nadal assegurou, esta quinta-feira, a passagem à final do Open da Austrália. O tenista espanhol, atual número dois do mundo, não deu hipótese ao grego Stefano Tsitsipas, que tinha eliminado Roger Federer.

Nadal, que ainda não cedeu qual quer "set" no primeiro torneio do Grand Slam da temporada, despachou Tsitsipas, de 20 anos e número 15 do "ranking" ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-0.

O espanhol não deu hipótese e, agora, espera por Novak Djokovic, número um do mundo, e por Lucas Pouille, número 31 da hierarquia, na final, que se realizará no domingo, na Rod Laver Arena.

Rafa Nadal procura o seu 17.º título em torneios do Grand Slam, para ficar a três de Roger Federer, recordista da história do ténis masculino. O suíço venceu as duas últimas edições do Open da Austrália.