Guilherme Aguiar: "Arbitragem está como está por culpa de Luís Filipe Vieira"

O antigo dirigente da Liga de Clubes e do FC Porto Guilherme Aguiar acredita que a culpa do mau estado da arbitragem portuguesa é do Benfica e do seu presidente, Luís Filipe Vieira.

A arbitragem está a ferro e fogo, depois dos dois jogos das meias-finais da Taça da Liga. Fábio Veríssimo, videoárbitro do Benfica 1-3 FC Porto, foi muito criticado por Vieira. O árbitro pediu a dispensa de actividade, por considerar que não está a atravessar um bom momento. José Guilherme Aguiar vê a situação de Veríssimo e da arbitragem portuguesa como resultado de como uma "pressão inqualificável" de Luís Filipe Vieira.

"Todos sabemos que o Benfica, como o Porto, como o Sporting, tem muitos adeptos, e da forma como o presidente do Benfica falou, o Fábio Veríssimo tem noção da pressão que lhe irá ser feita objetivamente, na rua, nas mais diferentes situações", atira, em entrevista a Bola Branca.



Guilherme Aguiar pede "memória" a Vieira



Vieira "devia ter memória e pensar naquilo fez à arbitragem". Para José Guilherme Aguiar, devido à influência dos encarnados, o quadro de árbitros é, hoje em dia, mais fraco, porque começaram a subir de escalão não os melhores, mas aqueles que o Benfica, alegadamente, prefere.

"O presidente do Benfica devia devia pensar que a arbitragem, se assim está, muito a ele e aos seus acólitos se deve. Se há menos bons árbitros, é muito devido à pressão que é feita e que era feita nas classificações, só para que os bons, isto é, aqueles que fossem afetos e fossem sujeitos às pressões de determinadas pessoas subissem à primeira categoria. Isso é uma consequência que se está a verificar. Porque agora, não sobem os melhores, sobem aqueles que estão mais a jeito para fazerem jeito", frisa.



Os problemas que estão a acontecer com o VAR não surpreendem Guilherme Aguiar, porque a tecnologia "seria sempre uma situação dúbia". A solução passa por criar o quadro próprio de videoárbitros, para que haja "critérios bem determinados". "E mesmo assim ia haver polémica. Mas se me perguntar se é melhor ou pior com VAR, eu acho que é melhor", remata o antigo dirigente do FC Porto.

O calendário e um teórico favorito para a final



Deixando a arbitragem e olhando para o calendário, continuam as criticas de José Guilherme Aguiar. Agora, para o facto de as principais equipas terem, durante os meses de janeiro e fevereiro, um número exagerado de jogos. O antigo dirigente portista chama à ação da Liga.

Quanto à final da Taça da Liga, que oporá Sporting e FC Porto, Guilherme Aguiar salienta que "nas finais nunca há favoritos". No entanto, acredita que o FC Porto "é neste momento a melhor equipa nacional, por isso é teoricamente favorito". "Mas é só teoricamente, quando chega lá dentro às vezes as equipas mais fortes não ganham", assinala.

A final da Taça da Liga está marcada para sábado, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O FC Porto-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.