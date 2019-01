​Da psicologia à produção de fumeiro. Chique e moderno, a partir do tradicional

O sonho de Vera Pinto, natural de Curalha, no concelho de Chaves, era ser psicóloga. E para o concretizar estudou e licenciou-se. Só que a falta de oportunidades de emprego na região trocou-lhe as voltas.



Sem emprego, Vera Pinto sonhou, então, um modo de vida diferente e pensou em lançar-se na criação de uma cozinha tradicional para produzir fumeiro na sua terra. “A minha mãe já fazia fumeiro para casa, já era tradição na nossa família. Aproveitei a ideia e lancei um desafio a mim mesma e criei a cozinha”, conta a empreendedora à Renascença.

O investimento foi significativo. Passados três anos ainda não está totalmente amortizado, mas Vera diz que a aposta que fez está a “valer a pena”. “É já um trabalho para todo o ano, embora o ponto alto seja durante o inverno”, conta.

A cozinha regional chama-se “Delícias Transmontanas” e ali são confecionadas alheiras, linguiças, salpicões, sangueiras, mouras, chouriços de cabaça com e sem sangue, butelos e presuntos. Tudo seguindo a tradição e obedecendo às regras de segurança e higiene. “Cada vez mais as pessoas gostam de coisas de qualidade e é nisso que apostamos. É tudo feito artesanalmente, desde os cortes das carnes, o tempero, o enchimento”, diz.

Também em termos de secagem dos produtos há cuidados que não são descurados. “Nós apostamos no calor da brasa de lenha de carvalho e do carvão vegetal e não no fumo, porque este é que é prejudicial à saúde. O fumeiro seca lentamente e apenas com o calor das brasas”, explica Vera.

Os produtos são vendidos em Chaves, a clientes privados e restaurantes, e envia também para o resto do país, através dos CTT, e para a Suíça e França, por transporte rodoviário. O produto que tem mais saída são as alheiras. É também o produto mais barato. Um quilo custa 10 euros. Já o salpicão, o “preferido dos emigrantes”, é vendido o quilo a 30 euros.

Vera Pinto, atualmente com 35 anos, conta com a ajuda da mãe e, quando o trabalho aumenta, tem mais duas senhoras a apoiá-la. O objetivo é fazer crescer o negócio e criar alguns postos de trabalho.

A “Delícias Transmontanas” é uma das 19 cozinhas tradicionais licenciadas no concelho de Chaves e a marcar presença na feira “Sabores de Chaves”, que se realiza entre 1 e 3 de fevereiro e que conta com a presença de 51 expositores de venda de produtos alimentares, enchidos e artesanato.