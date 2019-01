PSG negoceia contratação de Renato Sanches

O Paris Saint-Germain está em negociações com o Bayern Munique para a contratação de Renato Sanches. Segundo avança o jornal "O Jogo", esta quinta-feira, o médio internacional português, de 21 anos, pode rumar a Paris a título definitivo ou por empréstimo com opção de compra.

Explica a publicação que as negociações estão a ser encabeçadas, da parte do PSG, pelo português Antero Henrique, diretor desportivo do clube francês. De acordo com a "Sky" alemã, a proposta inicial do PSG distava daquilo que o Bayern pretende em cerca de 15 milhões de euros.

A procura de um médio está assente nos pedidos de Thomas Tuchel por mais um elemento para o meio-campo, preferencialmente de cariz defensivo. Lo Celso foi emprestado ao Bétis, Verratti está lesionado e Rabiot, que se recusa a renovar o contrato que expira em junho, foi afastado. Tuchel tem utilizado os jovens Nkunku e Bernede no miolo, além do adaptado Marquinhos, originalmente defesa-central.

O cenário no Bayern é exatamente o contrário, com excesso de opções para o meio-campo. Thiago Alcântara, Javi Martínez, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Meritan Shabani e o adaptável Joshua Kimmich tiram espaço a Renato, que esta época só foi titular em seis jogos.

Renato pode, assim, rumar a outras paragens. O Bayern contratou-o ao Benfica, em 2016, por 35 milhões de euros. Depois de uma época de fraca utilização, Renato foi emprestado ao Swansea, onde também não foi feliz. Pode, agora, seguir-se novo destino, temporário ou em definitivo.