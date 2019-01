Benfica contrata filho de Domingos Paciência

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência, avançado histórico do rival FC Porto.

No site oficial, os encarnados informam que o avançado de 18 anos, proveniente do Boavista, assinou contrato até 2023, ou seja, válido para as próximas três temporadas e meia. Vasco Paciência vai evoluir nos contextos de juniores, sub-23 e equipa B do Benfica.

Vasco Paciência fez todo o percurso de formação no FC Porto, antes de rumar ao Boavista, no início desta época. No Bessa, foi convocado para três jogos da equipa principal, no campeonato, embora não se tenha estreado. Jorge Simão, treinador do Boavista, admitiu que Vasco "vai ser um caso sério" e que "é muito semelhante" ao pai, Domingos.

Além de filho de Domingos, Vasco é irmão de Gonçalo Paciência, também ele avançado e internacional português "AA", formado no FC Porto, que agora representa o Eintracht Frankfurt. Vasco Paciência ainda não chegou à principal seleção nacional, mas no início de 2019 foi convocado para o escalão de sub-19, mesmo tendo 18 anos.