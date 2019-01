Harden presenteia Madison Square Garden com novo máximo de pontos na carreira

James Harden alcançou novo máximo de pontos na carreira, na vitória dos Houston Rockets sobre os New York Knicks, por 114-110, em pleno Madison Square Garden.

Foi o base da equipa texana a fazer a diferença, com 61 pontos, num jogo que se decidiu por quatro. Em 40 minutos certos, Harden também captou 15 ressaltos, tornando-se o primeiro jogador a registar pelo menos 60 pontos e 15 ressaltos num jogo desde Shaquille O'Neal, em 2000.

Muita "Barba" para tão poucos Rockets, uma vez que só Eric Gordon e Kenneth Faried estiveram à altura, o primeiro com 20 pontos e o segundo com 11 pontos e oito ressaltos.

Do lado dos Knicks, o duplo-duplo de Allonzo Trier ficou sem prémio. O extremo-base de 23 anos registou, vindo do banco, a melhor atuação da carreira, com 31 pontos e 10 ressaltos. A equipa nova-iorquina primou por um esforço mais coletivo: além de Trier, houve cinco jogadores a chegar à dezena de pontos: Hardaway Jr (21 pontos), Mudiay (14), Kevin Knox (12), Mitchell Robinson (12) e Vonleh (10 pontos e 10 ressaltos).

Séries vitoriosas no outro lado dos EUA



Na Conferência Este, nota para as quintas vitórias consecutivas de Boston Celtics e Brooklyn Nets.

Os Celtics venceram os Cleveland Cavaliers, por 123-103. Terry Rozier e Jaylen Brown destacaram-se pelos Celts, com 26 e 23 pontos, respetivamente. Cedi Osman foi o melhor dos Cavs, com 25 pontos.

Os Brooklyn Nets superiorizaram-se aos Orlando Magic, por 114-110. Spencer Dinwiddie marcou 29 pontos, D'Angelo Russel amealhou um duplo-duplo de 25 pontos e 10 assistências. O duplo-duplo de Nikola Vucevic, com 21 pontos e 14 ressaltos, de pouco serviu aos Magic.

Todos os resultados



Indiana Pacers-Toronto Raptors, 110-106

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers, 123-103



Brooklyn Nets-Orlando Magic, 114-110



Miami Heat-LA Clippers, 99-111

New York Knicks.Houston Rockets, 110-114

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs, 122-120



Chicago Bulls-Atlanta Hawks, 101-121

Memphis Grizzles-Charlotte Hornets, 107-118

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons, 94-98

Utah Jazz-Denver Nuggets, 114-108