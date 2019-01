Conselho de Arbitragem aceita pedido de dispensa de Fábio Veríssimo

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que recebeu e aceitou o pedido de dispensa de Fábio Veríssimo, que foi alvo de duras críticas do Benfica, pela sua atuação como videoárbitro na meia-final da Taça da Liga que os encarnados perderam para o FC Porto, na terça-feira.

O CA recorda que Veríssimo é "árbitro de primeira categoria" e tem "inúmeras provas dadas do seu valor". "A atitude de Fábio Veríssimo, ao reconhecer um período em que a sua forma não é a ideal, define-o como homem e prestigia-o como elemento de um grupo forte e empenhado em trabalhar duramente para melhorar a arbitragem portuguesa", enaltece.

Fábio Veríssimo trabalhará "de forma específica" sob orientação do CA, que decidirá quando estarão "reunidas as melhores condições" para que o internacional regresse à atividade de árbitro e VAR. "Conhecendo a sua capacidade, estamos seguros de que tal sucederá em breve", pode ler-se.

O Conselho de Arbitragem esclarece, ainda, que "nunca aceitou e nunca aceitará qualquer veto de árbitros por parte dos clubes ou outros agentes desportivos" e que considera "inaceitáveis quaisquer outros tipos de pressão sobre as nomeações e gestão dos árbitros nacionais". Recado ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que logo depois do Benfica 1-3 FC Porto declarou que Fábio Veríssimo não podia "apitar mais".

"Consequentemente, e tal como sempre tem feito, o Conselho de Arbitragem fará queixa de todos os comportamentos de agentes desportivos que entenda serem suscetíveis de perturbar a normal atividade das equipas de arbitragem e o normal decorrer dos jogos e competições", conclui o órgão federativo, no comunicado.