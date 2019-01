Renan reina na Taça da Liga e nos jornais

Os jornais desportivos desta quinta-feira focam-se na passagem do Sporting à final da Taça da Liga. Os leões empataram com o Sporting de Braga, por 1-1, no tempo regulamentar. No desempate por penáltis, Renan defendeu três remates e marcou encontro com o FC Porto.

"Renan agarra a final", assinala "O Jogo". "Monte Renan", exalta "A Bola". Guarda-redes foi herói. "Reinan", troca o "Record", que cita o guarda-redes do Sporting: "A bola foi minha amiga." O presidente e o treinador do Braga atacaram a arbitragem, Varandas lançou uma farpa a Vieira.

Fábio Veríssimo pede dispensa após críticas de Luís Filipe Vieira, razão da "alfinetada" de Varandas. Havia castigo na calha. Árbitros não têm recebido ameaças. Conselho de Arbitragem nega ceder áudio do VAR aos encarnados. FC Porto pede castigo severo ao Benfica por coação.

O "Record" avança que o Real Madrid assumirá os direitos do São Paulo por Éder Militão, logo o FC Porto receberá 50 milhões de euros limpos.