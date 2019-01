Terceira noite de vandalismo. Viatura da PSP apedrejada e autocarro incendiado

É a terceira noite consecutiva de vandalismo. A Renascença apurou que em Setúbal ardeu um autocarro da TST e há ainda notícia de vários caixotes do lixo incendiados.

O pesado de passageiros ardeu na Avenida Bento Jesus Caraça, na Terroa, e os caixotes do lixo foram incendiados no bairro da Bela Vista.

Um comunicado da PSP detalha que no período entre as 23h30 de quarta e as 7h00 de quinta-feira, a Polícia “procedeu à detenção, em Setúbal, de um menor de 16 anos e à identificação de dois menores de 13 e 14 anos - os quais foram entregues aos progenitores”.

Em Loures, meios policiais foram atingidos com pedras e um dispositivo incendiário quando respondiam a uma ocorrência por incêndio de um caixote do lixo. Não houve registo de feridos, apenas danos no capot e a quebra do vidro pára-brisas da viatura policial.