Terceira noite de vandalismo. Arderam vários caixotes de lixo e um autocarro

O pesado de passageiros ardeu na Avenida Bento Jesus Caraça, na Terroa, e os caixotes do lixo foram incendiados no bairro da Bela Vista.

Três dezenas de caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados durante a noite de hoje em toda a área do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), com especial incidência no concelho de Sintra, revelou a PSP à Lusa.

As últimas noites têm sido marcadas por diversos atos de vandalismo na Área Metropolitana de Lisboa e em Setúbal.

Estes atos começaram depois de uma manifestação, na segunda-feira, em Lisboa, contra a violência policial, após uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal (Setúbal), no domingo, que resultou em incidentes entre os moradores e a polícia que provocaram cinco feridos civis e um agente.

Num comunicado anterior, a PSP esclareceu que "nada indicia, até ao momento, que [estes incidentes] estejam associados à manifestação" de protesto que decorreu na segunda-feira, em frente ao Ministério da Administração Interna.

[notícia atualizada às 8h45]