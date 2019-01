Mineiros começam a descer túnel para resgatar Julen

Está concluído e entubado o túnel vertical de 60 metros que foi perfurado para resgatar Julen, o menino de dois anos que caiu num poço a 13 de janeiro, em Totalán (Málaga). A operação ficou concluída durante a madrugada.

Agora, entram em ação os mineiros que vão descer o túnel numa cápsula concebida especificamente para o resgate. O objetivo é tentar escavar manualmente uma galeria de quatro metros que ligue o túnel ao poço onde está o menino.

Uma operação complexa e demorada que contará com o apoio logístico dos bombeiros para assegurar a ventilação e a segurança da operação.

Julen Jimenéz caiu naquele poço de Totalán há 11 dias e tudo indica que estará a 73 metros de profundidade.

Entretanto, no campo judicial, o tribunal de instrução n.º 9 de Málaga já iniciou um processo para averiguar as circunstâncias exatas em que Julen caiu no poço, situado em terrenos privados dos arredores de Totalán.

A Guarda Civil já recolheu todas as informações e depoimentos, incluindo dos pais do menino, do dono do terreno e da pessoa que terá aberto o poço, em dezembro.

Os pais da criança continuam no local e têm recebido apoio da população. O casal perdeu um filho (Oliver) em 2017 devido a um problema cardíaco.