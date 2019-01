Histórias de quem fugiu do holocausto para Portugal chegam ao cinema

Chega esta quinta-feira às salas de cinema o novo filme do realizador português Nicholas Oulman. "Debaixo do Céu" é um documentário sobre sobreviventes do holocausto. Em comum as vozes reunidas neste filme têm o facto de terem passado todas por Portugal quando eram crianças.

O realizador Nicholas Oulman encontrou-lhes o rasto e foi ouvir-lhes as histórias. "Em vez de fazer uma narrativa mais clássica que é mostrar as entrevistas e ilustrá-las com imagens de arquivo, o filme é construído só com imagens de arquivo, tendo em 'voz off' histórias que aconteceram a estes sobreviventes que passaram por Lisboa", conta o realizador, em entrevista à Renascença.

"Debaixo do céu" tem uma hora e 18 minutos de imagens a preto-e-branco, algumas delas do arquivo do realizador Steven Spielberg. Nicholas Oulman quis sublinhar a importância da memória.

"É sempre bom relembrar o que foi o holocausto porque muitas vezes estas novas gerações já não são confrontadas ou muita gente não está a par e a memória é curta", diz.

O realizador, de raízes judaicas, mostra-se especialmente preocupado com as "posições de extrema-direita, de fascismo, de nazismo" que estão a ganhar maior dimensão na Europa. "É um bocadinho assustador. Acho que isto está a andar para trás", remata.