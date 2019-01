Há um avaliador de sintomas no novo portal da saúde

O novo portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24) tem um avaliador de sintomas de doenças que, por enquanto, só funciona para a gripe.

O portal (www.sns24.gov.pt) foi lançado quarta-feira no Centro de Contacto SNS 24, em Lisboa.

O avaliador de sintomas, que apenas funciona para a gripe, dá indicações a um doente ou a um cuidador do que fazer (manter cuidados em casa ou ligar para linha telefónica SNS 24) face aos sintomas que foram assinalados e a variáveis como o sexo e a idade do paciente, o seu histórico de doenças ou se tomou ou não a vacina contra a gripe.

Apesar de o portal ter informações em áudio para cegos ou pessoas com dificuldades de visão, o avaliador só pode ser consultado, e os seus diversos campos preenchidos, por quem vê.

Em declarações aos jornalistas, no final da sessão de apresentação, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, definiu o portal como um serviço que permite "evitar o Dr. Google", ao aconselhar a "ligar imediatamente" a linha SNS 24 (808 24 24 24) em caso de dúvidas.

O portal tem informações sobre diversos temas de saúde, como alimentação, dádivas e transplantes, doenças transmissíveis e vacinação, e indicações do que fazer para, por exemplo, se marcar uma consulta médica, aceder ao boletim de vacinas eletrónico ou pedir a isenção da taxa moderadora.

As pessoas com dificuldades auditivas e de fala podem registar-se num 'chat' a partir do qual podem aceder, por conversação escrita, ao serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento do SNS 24 em caso de dúvidas ou suspeita de doença.