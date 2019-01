EUA já não reconhecem Maduro e vão manter diplomatas

Os Estados Unidos rejeitam a decisão de Nicolas Maduro de expulsar os diplomatas norte-americanos da Venezuela.

O secretário de estado refere que Nicolas Maduro já não tem legitimidade enquanto Presidente da Venezuela.

“Os Estados Unidos não reconhecem o regime de Maduro como Governo da Venezuela. Assim sendo, os Estados Unidos não consideram que o antigo Presidente Nicolas Maduro tenha autoridade legal para quebrar relações diplomáticas”.

Mike Pompeo reafirma que os Estados Unidos vão estreitar relações com Juan Guaidó, o autoproclamado Presidente interino.

“Os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas com a Venezuela e vão conduzir as relações com a Venezuela através do governo do Presidente interino Guaidó, que convidou a nossa missão diplomática a permanecer na Venezuela”, lê-se num comunicado assinado por Pompeo.

O Presidente Nicolas Maduro culpa os Estados Unidos pela tentativa de golpe de estado no país e dá 72 horas para a expulsão dos diplomatas norte-americanos.