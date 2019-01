O PSG apurou-se para os oitavos-de-final da Taça de França, esta quarta-feira, ao receber e bater o Estrasburgo (2-0).

Cavani (4') e Di María (80') apontaram os golos da equipa comandada por Thomas Tuchel.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Neymar, que deixou os parisienses apreensivos.

O internacional brasileiro saiu do campo em lágrimas com uma entorse no tornozelo direito.