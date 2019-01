Taça do Rei. Sevilha em vantagem na eliminatória com o Barcelona

O Sevilha bateu o Barcelona (2-0), esta quarta-feira, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei.

Com André Silva e Carriço no banco de suplentes dos andaluzes - o avançado foi lançado na segunda parte - e Nélson Semedo no onze titular dos catalães, os golos da noite no Sánchez Pizjuán foram apontados por Sarabia (58') e Ben Yedder (76').

Do lado do Barcelona, destaque para a estreia do reforço Boateng, emprestado pelo Sassuolo.

A segunda mão, em Camp Nou, está marcada para 30 de janeiro.