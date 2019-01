Abel Ferreira revoltado. "Se é para isto, tirem o vídeoárbitro"

"Nem sei o que diga". Foi o ponto de partida para mais uma noite de críticas aos critérios do vídeoárbitro (VAR) e que deixou o técnico do Sporting de Braga indignado, após a derrota frente ao Sporting, no desempate por penáltis.

"Temos de perceber o que está mal no futebol português. Eu, como treinador, se calhar também tenho muita coisa a melhorar. Não vou dizer o que o meu coração sente, vou usar a sabedoria dos sábios e deixar que as pessoas olhem e analisem e que o futebol português tenha, de uma vez por todas, coragem para mudar o que está mal e penalizar quem tem de penalizar. Quando eu erro, não ganho jogos e tenho de ser despedido! Eu aceito o erro mas se é para isto, tirem o VAR! Deixem os árbitros errar à vontade. Quando tenho acesso ao sistema e num dia vejo uma coisa e no outro vejo outra... Por favor, desliguem!", exclamou Abel Ferreira, na "flash interview" da SportTV.

Sobre a partida: "Jogamos para vencer, seja contra quem for e seja onde for, usando todas as armas possíveis. Fizemos isso na primeira parte, entrámos muito bem, chegámos ao golo e procurámos controlar o jogo com um bloco médio para tapar o jogo interior do Sporting. Acabámos por sofrer o empate de bola parada, a estatura do Coates é muito difícil de se combater. Se o objetivo do futebol é o golo, nós fizemos o 2-1 [anulado a João Novais], continuámos a jogar e metemos uma bola na trave... Enfim, sentia que era possível resolver o jogo nos 90 minutos mas infelizmente vamos ver a final a casa", analisou.