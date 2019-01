Marcel Keizer. "Jogo sem muita qualidade mas estamos na final e estamos felizes"

O treinador do Sporting não escondeu a felicidade pelo apuramento para a final da Taça da Liga, após o desempate por penáltis da meia-final, frente ao Sporting de Braga.

Ainda assim, na "flash interview" da SportTV, o técnico holandês admitiu que o jogo não teve "muita qualidade".

"encemos nos penáltis, estamos na final e estamos felizes. Olhando para a qualidade do jogo, pensamos que podemos fazer melhor. Renan esteve muito bem, defendeu três penáltis. Com os jogadores cansados, ganhámos graças ao espírito de equipa", afirmou Keizer.



"O Braga jogou melhor nos primeiros 10 minutos, foram mais agressivos, depois entrámos no jogo. Houve ocasiões para ambos os lados, não muitas, mas foi um jogo com pouca qualidade", reforçou, debruçando-se sobre os vários problemas físicos da sua equipa e que levaram a que, por exemplo, Bas Dost tivesse começado o jogo no banco.

"Temos 22 jogadores com problemas físicos porque temos muitos jogos. É preciso rodar para dar frescura à equipa. Hoje Luiz Phellype começou de início, pode acontecer mais vezes", admitiu.