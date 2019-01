Venezuela. Governo português defende "legitimidade da assembleia" anti-Maduro

O Governo português defende a legitimidade da Assembleia Nacional da Venezuela, cujo líder Juan Guaidó se autoproclamou Presidente interino do país.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (Parlamento), Juan Guaidó, de 35 anos, autoproclamou-se esta quarta-feira Presidente interino do país.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fez uma declaração ao país: “Aqui ninguém se rende, aqui vamos até à vitória, lutar até vencer”.

Nicolás Maduro acusa o Governo norte-americano de Donald Trump de estar a patrocinar um "golpe de Estado" no país e rompeu as relações diplomáticas com os Estados Unidos.