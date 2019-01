Papa finta protocolo à chegada ao Panamá para saudar multidão

Veja também:

O Papa chegou esta quarta-feira ao Panamá para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Francisco foi recebido em ambiente de festa e quebrou o protocolo para saudar de perto dos fiéis.



O avião aterrou no aeroporto de internacional de Tocumen, e o Papa piso solo panamiano pelas 21h34 (hora de Lisboa).

A longa viagem, de cerca de 13 horas, decorreu de forma tranquila, de acordo com o relato feito pela enviada especial da Renascença Aura Miguel ainda no interior do aparelho.

O Papa foi recebido com danças e músicas típicas do Panamá e com um cartaz gigante onde se podia ler: “Bem-vindo Papa. O Panamá recebe-o com alegria”.

Francisco desceu as escadas do avião e, à sua espera, estavam o Presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, e a primeira dama, os bispos panamianos e dois mil fiéis.

A cerimónia de receção no aeroporto de Tocumen não teve direito a discursos, mas depois de se ouvirem os hinos do Vaticano e da Santa Sé Francisco fintou o protocolo.

Quando se dirigia para a viatura, o Sumo Pontífice, sorridente apesar da longa viagem, fez um desvio e foi junto à zona onde estavam os fiéis. Acenou, cumprimentou as pessoas que estavam na fila da frente e abençoou um bebé.

Após este primeiro momento de comunhão com os fiéis, Francisco trocou algumas palavras com o Presidente panamiano e entrou no carro que o levou a Nunciatura Apostólica, onde vai descansar.

Esta é a segunda vez que um Papa visita o Panamá. O primeiro foi João Paulo II.

Cerca de 200 mil jovens estão inscritos nesta Jornada Mundial da Juventude, que decorre até dia 28.

A cidade de Lisboa é candidata a receber a Jornada Mundial da Juventude de 2022.