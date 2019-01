Trump anuncia evento alternativo ao discurso do Estado da União

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que vai fazer um evento alternativo ao tradicional discurso do Estado da União.



“É uma vergonha”, disse o Presidente sobre a decisão da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de impedir o discurso do Estado da União no Congresso enquanto durar a paralisação do governo.

Donald Trump considera que a democrata Nancy Pelosi tem “medo de ouvir a verdade”.

A tradicional intervenção do Presidente dos Estados Unidos no Congresso estava marcada para 29 de janeiro.