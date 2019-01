Pelosi não autoriza discurso de Trump no Congresso enquanto durar o "shutdown"

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, não autoriza o Presidente norte-americano, Donald Trump, a realizar o tradicional discurso do Estado da União enquanto durar a paralisação do governo federal.



A decisão foi comunicada por Nancy Pelosi, esta quarta-feira, numa carta enviada ao chefe de Estado.

Pelosi alega questões de segurança, uma vez que vários funcionários da Câmara dos Representantes foram dispensados por causa da paralisação do governo federal.

Na resposta, Donald Trump anunciou que vai fazer um evento alternativo ao tradicional discurso do Estado da União.

“É uma vergonha”, disse o Presidente sobre a decisão da presidente da Câmara dos Representantes.

Antes do anúncio de Nancy Pelosi ser tornado público, Donald Trump já tinha manifestado a intenção de fazer o tradicional discurso do Estado da União, apesar do “shutdown”.

“Seria muito triste para o país se o Estado da União não se realizasse a tempo, na data e, muito importante, no sítio previsto”, escreveu Trump numa carta enviada à presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.

O discurso anual na Câmara dos Representantes estava marcado para 29 de janeiro.

A paralisação do governo federal entrou esta quarta-feira no 33.º dia.