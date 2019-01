Oficial. Higuaín assina pelo Chelsea

O Chelsea anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Gonzalo Higuaín à Juventus.

O avançado argentino iniciou a época emprestado ao AC Milan e agora, dispensado pelos "rossoneri", segue igualmente por cedência para os ingleses, até ao final da temporada.

Os pormenores do negócio entre Chelsea e Juventus não foram conhecidos, nomeadamente a existência de uma cláusula de opção de compra definitiva do passe de Higuaín no final da temporada.

"Tinha de agarrar esta oportunidade porque sempre quis jogar na Premier League. Espero poder retribuir no relvado a confiança que o Chelsea demonstrou em mim, espero adaptar-me o mais rapidamente possível", afirmou o sul-americano, em declarações ao site oficial dos "blues".