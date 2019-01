Presidente da Câmara do Funchal desfralda bandeira da Venezuela na Praça do Município

Esta terça-feira, e mesmo antes de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder do partido oposicionista Vontade Popular, se ter autoproclamado Presidente interino do país, Paulo Cafôfo, autarca da Câmara Municipal do Funchal surgiu na varanda Praça do Município e desfraldou uma bandeira venezuelana onde se podia ler a palavra “Liberdad”.

Ao lado de Cafôfo, segundo o Diário de Notícias da Madeira, estavam outros autarcas, entre os quais o vereador João Pedro Vieira, também eleito pela coligão “Confiança”.

Para a Praça do Município, no Funchal, foi marcada, para as 14h00 de hoje, uma manifestação contra a investidura de Nicolás Maduro para o segundo mandato. Ao final da tarde, a manifestação já reunia cerca de 450 pessoas, maioritariamente luso-descendentes e venezuelanos.

Às 17h00 foi igualmente celebrada uma missa na Igreja do Colégio, também pela causa venezuelana.