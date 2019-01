Marcelo escolhe João Miguel Tavares para presidir às comemorações do 10 de junho

O Presidente da República designou o jornalista João Miguel Tavares para presidir à comissão das comemorações do 10 de junho, Dia de Portugal, que decorrerão entre Portalegre e Cabo Verde.

Esta decisão foi anunciada através de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

"João Miguel Tavares, natural de Portalegre, jornalista e colunista, é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tendo colaborado no Diário de Notícias e no Correio da Manhã e foi subdiretor da Time Out, colaborando atualmente com o Público, o Observador, a TSF e a TVI", lê-se na nota divulgada.