Pedro Proença deixa Luís Filipe Vieira a falar sozinho

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, decidiu não reagir à manifestação de desagrado de Luís Filipe Vieira pela atuação do vídeoárbitro (VAR) na meia-final da Taça da Liga, entre Benfica e FC Porto (1-3).

Após o Conselho de Presidentes, realizado em Braga, Pedro Proença deixou o homólogo do Benfica literalmente a falar sozinho, bem como António Salvador, igualmente crítico relativamente ao VAR.

"Nunca comentei e nunca comento afirmações de presidentes", disparou o líder da Liga, saindo em defesa do VAR.



"A Liga e a própria Federação, que têm a repsonsabilidade da arbitragem, estão preocupadas e sempre que haja a possibilidade de introduzir meios tecnológicos para ajudar os árbitros, serão recuperadas. O futebol profissional, em Portugal, está na vanguarda nessa matéria. Sou fiel ao que são os meus princípios. Em 2016, elogiei a introdução do VAR. Iríamos ter algumas dores de crescimento mas hoje são muito mais as vantagens do VAR do que pequeninos defeitos que possam existir", salientou.

Questionado sobre a notícia avançada pelo diário desportivo Record, segundo a qual o Conselho de Arbitragem terá decidido afastar Fábio Veríssimo, VAR desse polémico clássico entre dragões e águias, de toda a atividade durante algumas semanas, Proença não se quis alongar.

"Não faço comentários sobre a gestão do Conselho de Arbitragem", completou.