Venezuela. Chefe da Assembleia Nacional declara-se Presidente interino

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (Parlamento), Juan Guaidó, autoproclamou-se esta quarta-feira Presidente interino do país. "Juro assumir formalmente as competências do Executivo nacional como Presidente interino da Venezuela", afirmou Guaidó perante os milhares de opositores ao regime de Maduro que hoje estão a manifestar-se em Caracas.

Pouco tempo depois, a Casa Branca veio comunicar oficialmente que o Presidente norte-americano Donald Trump reconhece Juan Guaidó como Presidente interino.

Pelo menos quatro pessoas morreram nos protestos da última noite contra o Presidente de facto, Nicolás Maduro, um dos quais em Caracas e três no estado de Bolívar, anunciou hoje o Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS).

Segundo a organização não-governamental., uma das mortes, a de um jovem de 16 anos, teve lugar em Caracas, devido a “um ferimento por arma de fogo, durante uma manifestação” em Cátia (centro). As outras três mortes ocorreram no Estado venezuelano de Bolívar, a 600 quilómetros a sudeste de Caracas, durante protestos prévios às manifestações convocadas para esta quarta-feira.

Na localidade de San Félix, neste Estado, a população incendiou uma estátua do antigo Presidente socialista Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013) da qual cortou o busto que foi pendurado na ponte da Av. Guayana.

Segundo o OVCS, os protestos contra o novo mandato do presidente Nicolás Maduro multiplicaram-se durante a última noite, passando de 30 na noite de segunda-feira para 63, na noite de terça-feira, na grande Caracas (capital e os vizinhos Estados de Miranda e Arágua). Nos protestos, a população manifesta o seu descontentamento a bater em panelas e através de assembleias nas ruas.