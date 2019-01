Braga 1-1 Sporting (3-4 após penáltis)

Sporting na final da Taça da Liga após desempate por penáltis

23 jan, 2019 - 21:59 • José Pedro Pinto

Adversário do FC Porto na final de sábado encontrado após prolongado desempate por penáltis, depois do empate verificado no final do período regulamentar. Renan Ribeiro, herói entre os postes, mantém leões na corrida pela revalidação do título.