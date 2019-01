O "doa a quem doer" da newsletter do Benfica não agradou a Casillas

Iker Casillas reagiu, esta quarta-feira, às duras críticas tecidas pelo Benfica à arbitragem da meia-final da Taça da Liga, perdida para o FC Porto (1-3).

Através da newsletter oficial, os encarnados exigem responsabilidades face ao que consideram ter sido uma prestação global da equipa de arbitragem - com enfoque sobre o vídeoárbitro, Fábio Veríssimo - manchada por erros graves e com influência no resultado, pedindo uma mudança, "doa a quem doer".

Através da rede social Twitter, o veterano guarda-redes espanhol dos campeões nacionais recordou o clássico realizado no Dragão, na época passada, para o campeonato e no qual os dragões se queixam de um golo de Herrera anulado por fora-de-jogo.

"Gostava de ter lido estas declarações a 3 de dezembro de 2017. Depois de um Porto-Benfica no Dragão. Parece que nesse dia as coisas foram bem feitas e ninguém se sentiu prejudicado. Um abraço", disparou Casillas.