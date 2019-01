Por falar em vídeoárbitro. "O que desejamos é clareza e percebê-lo"

O treinador do Real Madrid é da opinião de que quanto "menos" se fale de arbitragens e, acima de tudo, do controverso vídeoárbitro, o futebol sairá valorizado.

Mas há algo que Santiago Solari não consegue evitar: o repto de "clareza" nas decisões tomadas com recurso ao auxílio das imagens televisivas.

"É um sistema que todo o futebol recebeu com expetativa, e que agora nos confunde um pouco. Todos queremos que se aplique e bem. Quanto menos falarmos da arbitragem e do VAR, melhor", começou por dizer, em declarações reproduzidas pelo diário desportivo espanhol AS.

"O que nos confunde é a arbitrariedade na aplicação. É o primeiro ano, todos esperamos que melhore e que seja mais claro. Todos, profissionais e adeptos. Existe um debate público. Repito, o que todos desejamos é clareza e percebê-lo. Nada mais", rematou o técnico dos "merengues".