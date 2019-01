Chefe de buscas admite que não há "qualquer esperança" de encontrar Sala com vida

O chefe oficial da Channel Islands Air Search e coordenador das buscas por Emiliano Sala, John Fitzgerald, admitiu esta quarta-feira, em comunicado que a esperança de encontrar o futebolista com vida, após o desaparecimento do avião privado que o transportava de Nantes, em França, para Cardiff, no País de Gales, é nula.

O avançado argentino tinha regressado a Nantes para se despedir dos companheiros, depois de ter sido comprado pelo Cardiff, por 17 milhões de euros. Durante a viagem de volta ao Reino Unido, na noite de segunda-feira, algures sobre o Canal da Mancha, o avião privado em que seguia desapareceu dos radares. Dois dias depois, nem Sala, nem o piloto, nem o avião foram encontrados.

"Infelizmente não acredito, pessoalmente, que haja qualquer esperança [de encontrar Sala com vida]. Nesta altura do ano, as condições são extremamente adversas se alguém se encontrar dentro de água", disse o chefe das buscas, em declarações à BBC.

Na terça-feira, o próprio John Fitzgerald tinha admitido que não estava "à espera de encontrar alguém vivo".