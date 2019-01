Conselho de Arbitragem afasta Fábio Veríssimo por algumas semanas

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol vai afastar Fábio Veríssimo durante algumas semanas, devido à prestação no encontro entre Benfica e FC Porto, segundo avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

De acordo com a publicação, o CA ficou desagradado com o desempenho de Veríssimo como videoárbitro do jogo das meias-finais da Taça da Liga. Por isso mesmo, o juiz de Leiria irá também reunir com o órgão federativo, com o objetivo de analisar a sua atuação no clássico, que pendeu para o FC Porto.

Vontade "feita" ao presidente do Benfica. Após a derrota encarnada, por 3-1, Luís Filipe Vieira "atirou-se" ao videoárbitro e criticou duramente o desempenho de Fábio Veríssimo, afirmando mesmo que o leiriense "não pode apitar mais". Dito e feito. Veríssimo não cumprirá as funções de videoárbitro durante algum tempo e, em campo, terá também presença limitada, conforme avança o "Record".