Braga não quer alterar o "hábito" de ganhar em casa

O presidente da Assembleia Geral da SAD do Sporting de Braga, António Marques, reconhece que a responsabilidade da equipa minhota por jogar em casa, nas meias-finais da Taça da Liga, frente ao Sporting, é maior, mas lembra que o conjunto orientado por Abel Ferreira está mentalizado para entrar em campo com o único objectivo de alcançar a vitória.



António Marques reconhece que "a responsabilidade é sempre grande" quando os guerreiros jogam em casa, especialmente agora que a "final four" é em Braga e está um lugar na final em discussão. Contudo, salienta que "o Braga tem ambição de disputar qualquer jogo onde quer que ele se realize".

"Essa vai com certeza ser a ambição e postura da equipa. Qualquer que seja o campo e o jogo, a ambição do Braga é sempre vencer. Gostaríamos de ganhar em nossa casa e estamos habituados, portanto convém não alterar esse hábito", refere o presidente da Assembleia Geral do Braga, em declarações a Bola Branca.

O Sporting de Braga já venceu o Sporting esta temporada, por 1-0, precisamente em Braga, para o campeonato. Foi a 24 de setembro, quando José Peseiro ainda orientava os leões. António Marques lembra que o jogo das meias-finais da Taça da Liga tem "um perfil diferente", por ser a eliminar:

"Não é um jogo do campeonato. Quem perder sai. O Braga tem sempre ambição de ganhar, mas hoje [esta quarta-feira] ainda mais, porque é importante para nós irmos à final."

O jogo entre guerreiros e leões realiza-se esta quarta-feira, às 19h45, no Municipal de Braga. O Sporting de Braga-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.