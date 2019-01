Presidente da AF Leiria defende Fábio Veríssimo

O presidente da Associação de Futebol de Leiria sai em defesa de Fábio Veríssimo, que foi bastante criticado pelo Benfica após o jogo da meia-final da Taça da Liga. Luís Filipe Vieira afirmou que o leiriense, que foi videoárbitro na derrota encarnada frente ao FC Porto, por 3-1, não tem condições para continuar a apitar.

Em entrevista a Bola Branca, Manuel Nunes diz que “compreende as declarações” do presidente dos encarnados, “pela importância do jogo”, mas sublinha que é preciso “recordar o trajeto positivo” que Fábio Veríssimo tem tido na arbitragem. “Não só em Portugal com na UEFA”, sublinha, salientando que Veríssimo que tem sido alguém sempre disponível para ajudar a melhorar a arbitragem.

Quanto ao desejo do Benfica para que sejam divulgados os áudios das conversas entre árbitro e videoárbitro, o presidente da Associação de Futebol de Leiria aceita que isso possa acontecer, mas lembra que tal “terá de estar previamente regulamentado”, para que todos os intervenientes estejam informados desse facto.

Manuel Nunes que é um defensor do sistema de videoárbitro, considera que “não devem ser os árbitros no ativo” a desempenhar essa função. O presidente da AF Leiria sugere, portanto, que no futuro “algo seja feito” a bem da transparência no futebol.