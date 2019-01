Tonel antevê jogo equilibrado, com "ligeira vantagem" do Braga por jogar em casa

Tonel, antigo central do Sporting, antevê que o encontro entre Braga e Sporting, para as meias-finais da Taça da Liga, será equilibrado, mas considera que os minhotos têm ligeira vantagem, por jogarem em casa.

O antigo jogador considera que a partida será marcada pelo equilíbrio e "decidida em pormenores ou em erros individuais".

"São duas equipas que praticam bom futebol, têm ambas bom jogadores. Braga e Sporting gostam de ter bola, de ter iniciativa. Acho que o Braga tem ligeira vantagem por jogar em casa mas, mesmo assim, será um jogo muito dividido. há jogadores mais influentes que outros mas a força destas duas equipas é o coletivo", refere, em entrevista a Bola Branca.

Para Tonel, ganhar a Taça da Liga será importante, mas não tem qualquer influência para o resto da temporada: "Não dá, nem tira motivação à equipa que a vencer, para o campeonato."



Tonel olha, ainda, para os dois treinadores, Abel Ferreira e Marcel Keizer. O treinador do Braga "está a fazer um excelente trabalho", algo que "não é de agora". Já o técnico do Sporting "entrou muito bem", contudo "a equipa ainda vai demonstrando alguma irregularidade".



"No entanto, o Sporting ainda está em todas as competições e com possibilidade de as ganhar", assinala o antigo defesa leonino.

O jogo entre guerreiros e leões realiza-se esta quarta-feira, às 19h45, no Municipal de Braga. O Sporting de Braga-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.